Власник компанії UGG Браян Сміт починав свою діяльність з кредиту у 500 доларів, а сьогодні вартість бренду оцінюють у 2,5 мільярди доларів. Уггі постійно проходили неабияку трансформацію: від комфортного зимового взуття до брендових черевиків, від улюбленця інфлюенсерів до лідера антитрендів.

Цікаво Який светр обрати на осінь-зиму: 5 красивих варіантів, які сподобаються кожній

Зараз у трендах осінньо-зимового взуття - ультракороткі UGG. Стилісти та інфлюенсери пропонують, як можна стилізувати ці черевики.

У різноманітних моделях уггі не раз помічали знаменитостей: Бейонсе, Кейт Мосс, Брітні Спірс, Періс Гілтон та навіть Леонардо Ді Карпіо. Обирати UGG може бути даниною часу або просто комфортним вибором для прогулянки у прохолодний період.



Як стилізувати уггі / Фото з інстаграму

Як стилізувати короткі UGG

Оскільки уггі найчастіше обирають саме через їхній комфорт, у цьому стилі варто витримувати й увесь образ. Наприклад, поєднувати коротке взуття з кашеміровим светром або костюмами базових кольорів. Зимова палітра, нюдові та бежеві кольори – вдалий вибір. Теплий масивний шарф і шапка, об'ємна куртка ідеально доповнять образ.



Як стилізувати уггі / Фото з інстаграму

Популярності набирають уггі на високій платформі. Їх можна стилізувати з широкими джинсами, светром, жакетом оверсайз. Аксесуари – це також важлива деталь: використовуйте рукавички, балаклаву. Якщо ви хочете вирізнитися з-поміж базових кольорів, одягніть до черевиків яскраве довге пальто.



Як стилізувати уггі / Фото з інстаграму

Кежуал-образи – ще одне вдале та актуальне рішення. Уггі можна поєднати з чорними джинсами і шкіряним бомбером. Ультракороткі уггі на високій платформі модна поєднати з гетрами або панчохами.



Як стилізувати уггі / Фото з інстаграму



Як стилізувати уггі / Фото з інстаграму



Як стилізувати уггі / Фото з інстаграму