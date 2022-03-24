Стилистка Ника Гук создала во Львове приют для всех вынужденно перемещенных женщин и детей

Украинская стилистка, основательница школы стиля SELFISH School и дизайнер бренда HUKH с первых дней войны взялась помогать украинцам. Fashion-блогерша создала приют для всех вынужденно перемещенных женщин и детей.

Месяц назад война в Украине резко сместила все акценты, а наша жизнь перевернулась с ног на голову. Инфлюэнсеры и блоггеры ведут войну на информационном фронте, большинство из них активно помогают украинской армии и пострадавшим людям.

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Стилистка и дизайнер Ника Гук вместе со своей командой сейчас занимается волонтерской деятельностью. С первых дней войны она приютила всех вынужденно перемещенных женщин и детей во Львове.

Ника остановила все рабочие проекты и запуск курсов школы, уделяя максимум внимания людям, которые сейчас в ней больше всего нуждаются.

Когда я рассказываю международным журналистам, что все необходимое для приюта мы собрали за день, они удивляются. Когда показываю все, что принесли наши благотворители, у них глаза лезут на лоб. Матрасы и полотенца, новая одежда, медикаменты, еда, средства на обустройство приюта – все благодаря вашей помощи. Слово, которое не выходит из моей головы последние 3 недели – солидарность", – написала в своем сообщении Ника Гук.

В своем инстаграмме стилистка рассказала, что за время войны у нее был энтеровирус, гайморит и бронхит, впрочем, она не расслабляется ни на секунду и старается держать строй.

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Такой, как на фото, меня уже давно не увидеть. Последние 26 дней я мигрирую по квартирам и живу из пакета. Последние несколько дней я в своей "опасной" квартире, где у меня есть доступ к моему любимому гардеробу, но я все еще надеваю только то, что собрала в свой тревожный пакет, пять свитшотов и несколько пар брюк. На лице нет живого места от акне, вернувшегося на фоне стресса, мусора в тарелке и того, что я живу из одной маленькой косметички.



В моем багажнике два полупустых чемодана и они ужасно тарабанят на львовской брусчатке, но выкладывать их я пока не планирую. А еще там сухой паек, очень греющий душу.



За эти 3,5 недели у меня был энтеровирус, гайморит и бронхит, я не расслабляюсь ни на секунду, стараюсь держать строй и плачу только раз в день в постели перед сном. И у меня все зашибитесь по сравнению со многими другими.