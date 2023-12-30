Какой образ надеть на Новый год: советы от Алисы Пятковой

Стилистка, участница проектов "Мастер Шеф" и "Супермама" Алиса Пяткова учит девушек стильно одеваться, рассказывает о сезонных трендах, а эксклюзивно для 24 Канала поделилась советами и описала модные образы, которые стоит примерить в новогоднюю ночь.

Новый год уже совсем близко, так что у вас есть 2 дня для создания безупречного образа, пишет 24 Канал. Передать праздничное настроение может не только платье, но и другие элементы гардероба – костюм, жакет, брюки, юбка и т.д. Если добавить правильные аксессуары и удачно сочетать цвета, то есть все шансы получить безупречный аутфит.

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Стилистка Алиса Пяткова составила 5 праздничных капсул и рассказала, что с чем нужно соединить, чтобы сиять в новогоднюю ночь.

Образ "Уютно по-домашнему"

Алиса Пяткова отмечает, что торжественный вид в новогоднюю ночь можно иметь и в шелковой пижаме! Стоит дополнить образ нежными каблуками и яркими аксессуарами. Будуарный стиль не теряет свои позиции, поэтому вы точно будете в тренде.



Стильные образы на Новый год / Фото Алисы Пятковой

Образ "Роковая красотка"

А вот соединение черного и красного в большинстве случаев беспроигрышный вариант, чтобы не остаться незамеченным. Выберите идеальное черное платье и подчеркните образ красными аксессуарами и вы в считанные минуты становитесь богиней любой вечеринки!



Стильные образы на Новый год / Фото Алисы Пятковой

Образ "Сяй ярче"

"Блестки и блестки – мастхев этого модного сезона, а в новогоднюю ночь их точно не бывает многовато. Прозрачные брюки с блестками придадут шику вашему образу в сочетании с нейтральным платьем мини, жакетом или туникой", – добавила стилиска.



Стильные образы на Новый год / Фото Алисы Пятковой

Образ "Благородный шик"

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По ее словам, блестки винного оттенка выглядят невероятно благородно. Стоит только накинуть черный жакет с мужского плеча и добавить женственности изящными босоножками на шпильке.



Стильные образы на Новый год / Фото Алисы Пятковой

Образ "Сдержанная сексуальность"

Если в вашем гардеробе шелковая юбка, дайте ей шанс засеять в новогоднюю ночь по-новому! Дополните образ блестящим бра и сдержанным жакетом. Подборы в аксессуары дополнят ансамбль и сделают его совершенным.

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Стильные образы на Новый год / Фото Алисы Пятковой