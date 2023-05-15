В этом году сцену Евровидения зажигала 23-летняя полька Blanka с энергичной песней Solo. Девушка родилась в городе Щецин. Музыкой занималась еще с детства, уже в 13 лет она выпустила свой дебютный сингл Strong Enough.

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Сейчас Бланка Стайков снимается также в качестве модели. Очевидно, что хобби девушки привило ей любовь к моде, а стройная фигура и красота позволяют примерить на себе интересные наряды.

Еще на сцене Евровидения Бланка покорила зрителей своим образом. Она выступала в эффектном платье с градиентом оранжевого и фиолетового цвета. Ее аутфит дополняли оранжевые перчатки с камешками.

В своем инстаграмм-профиле полька демонстрирует много интересных аутфитов. Бланка Стайков некоторыми образами очень напоминает стиль певицы Арианы Гранде. В своих выходах она также использует супервысокий хвост, называемый "хвостом пони". Также она любит ярко краситься и наносить на лицо очень длинные, броские стрелки.

Девушка любит однотонные костюмы, поэтому в тон к ним может сделать и макияж, и украшение прически в одном оттенке.

Blanka – довольно стройная девушка, так что охотно примеряет разнообразные топы, часть из них являются костюмами для выступлений, поскольку они украшены сетками из камней.

На кофе с подругами Бланка выходит в стильном и трендовом наряде, поэтому вы сможете найти среди ее образов немало брючных костюмов или кожаных жакетов.

Девушка также не обходит стороной принты, поэтому примеряет костюм в клетку виши и даже выбирает смелые платья в анималистический принт.

В ее гардеробе есть платье в леопардовый принт, а также платье в принт зебры, дополненное розовым беретом и розовой сумкой.