Цього року сцену Євробачення запалювала 23-річна полька Blanka з енергійною піснею Solo. Дівчина народилася у місті Щецин. Музикою займалася ще з дитинства, вже у 13 вона випустила свій дебютний сингл Strong Enough.

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Зараз Бланка Стайков знімається також у ролі моделі. Очевидно, що хобі дівчини привило їй любов до моди, а струнка фігура та врода дозволяють приміряти на собі цікаве вбрання.

Ще на сцені Євробачення Бланка підкорила глядачів своїм образом. Вона виступала в ефектній сукні з градієнтом помаранчевого та фіолетового кольору. Її аутфіт доповнювали помаранчеві рукавиці з камінцями.

У своєму інстаграм-профілі полька демонструє багато цікавих аутфітів. Бланка Стайков деякими образами дуже нагадує стиль співачки Аріани Гранде. У своїх виходах вона також використовує супервисокий хвіст, який називають "хвостом поні". Також вона любить яскраво фарбуватися та наносити на обличчя дуже довгі, помітні стрілки.

Дівчина любить однотонні костюми, тож в тон до них може зробити і макіяж, і оздоблення зачіски в одному відтінку.

Blanka – досить струнка дівчина, тож залюбки приміряє різноманітні топи, частина з них є костюмами для виступів, оскільки вони оздоблені сітками з камінців.

На каву з подругами Бланка виходить у стильному та трендовому вбранні, тож у неї ви зможете знайти серед її образів чимало штанних костюмів чи шкіряних жакетів.

Дівчина також не обходить стороною принти, тож приміряє костюм у клітинку віші та навіть обирає сміливі сукні в анімалістичний принт.

У її гардеробі є сукня в леопардовий принт, а також плаття в принт зебри, яке вона доповнила рожевим беретом та рожевою сумкою.