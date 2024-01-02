Антитрендовое пальто возвращается в моду: как оно виглядит

Раньше все думали, что стеганная куртка – это микротренд, который выйдет из моды через два сезона. Однако такая верхняя одежда сохраняет популярность до сих пор, а вместе с тем в моду приходит антитрендовое пальто, которое на время исчезло из модных радаров.

Заметим, что теперь в тренды возвращается стеганое пальто. Весенний или осенний сезон мы делали ставку на куртках, впрочем, британские эксперты отмечают, что нас ждет мода на удлиненные пальто с поясом.

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Оно не только практичное, но и очень теплое. Вы можете его надевать зимой, если на улице нет минусовой погоды или уже в начале марта.

Выбирайте для себя стеганные пальто ниже колен или длинные. Оба варианта хорошо сочетаются не только с джинсами, но и с юбками и платьями.

Бути різною – це справжнє мистецтво, опанувати яке допоможе мережа мультибрендових магазинів одягу, взуття та аксесуарів Obnova . Тут представлений широкий вибір fashion-товарів: від актуальних аутфітів на щодень до спортивних та люксових брендів.

Несмотря на то, что эти пальта легкие, они хорошо сохраняют тепло, поэтому вы не замерзнете в них ни при каких обстоятельствах.

Не бойтесь добавлять в свой гардероб стеганное пальто, ведь оно есть в коллекциях многих украинских брендов, а следовательно – не является настолько антитрендовым, как вы могли себе представить.

Можете не беспокоиться за то, что в таком пальто вам будет холодно. Вы всегда можете надеть под низ несколько слоев одежды или объемный теплый свитер.



Стильные пальто на зимний или весенний сезон / Фото Pinterest



Стильные пальто на зимний или весенний сезон / Фото Pinterest



Стильные пальто на зимний или весенний сезон / Фото Pinterest



Стильные пальто на зимний или весенний сезон / Фото Pinterest



Стильные пальто на зимний или весенний сезон / Фото Pinterest