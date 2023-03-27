Каждый сезон мы встречаем на подиуме новые тенденции, которые затем заполняют полки наших шкафов. Относительно недавно в моде еще были джинсы skinny, а сейчас моду заполонили штаны карго.

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Впрочем, сейчас в моду вернулись вещи еще с древнейших времен. Они модернизировали их и добавили современные детали. За последние годы в моду вернулись укороченные топы, широкие джинсы, сумки-багеты, низкая талия и юбка. Популярными стали вещи, модные в 2000-х и 2010-х годах. Что вернется в моду в 2023 году – смотрите дальше.

Фэнтезийные колготки

Такие колготки станут интересным дополнением к нашим юбкам и платьям в 2023 году. Среди колготок преобладают цветочные мотивы, узоры, логотипы.



Вернувшиеся в моду старомодные вещи / Фото с Instagram @mimiarr

Юбка макси

Длина макси в юбках является мастхевом в этом году. Модницы чаще всего выбирают джинсовую, кожаную, шелковую или трикотажную юбку.



Старомодные вернувшиеся вещи / Фото с Instagram @clairerose

Сумка карго

Сумки с карманами возвращаются к нам с 90-х и 2000-х годов. Тогда одним из самых горячих трендов сезона была сумка карго из денима. Такие сумки найдут достойное место в ваших гардеробах.



Старомодные вернувшиеся вещи / Фото с Instagram @carla_ginola