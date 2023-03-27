Кожного сезону ми зустрічаємо на подіумі нові тенденції, які потім заповнюють полиці наших шаф. Відносно нещодавно в моді ще були джинси skinny, а зараз моду заполонили штани карго.

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Втім зараз у моду повернулися речі ще з давніших часів. Вони модернізували їх та додали сучасних деталей. За останні роки в моду повернулися вкорочені топи, широкі джинси, сумки-багети, низька талія та мікроспідниця. Популярними стали речі, які були в моді у 2000-х та 2010-х роках. Що повернеться в моду у 2023 році – дивіться далі.

Фентезійні колготки

Такі колготки стануть цікавим доповненням до наших спідниць та суконь у 2023 році. Серед колготок переважають квіткові мотиви, візерунки, логотипи тощо.



Старомодні речі, які повернулися в моду / Фото з Instagram @mimiarr

Спідниця максі

Довжина максі у спідницях є мастхевом цього року. Модниці найчастіше обирають джинсову, шкіряну, шовкову чи трикотажну спідницю.



Старомодні речі, які повернулися в моду / Фото з Instagram @clairerose

Сумка карго

Сумки з кишенями повертаються до нас з 90-х та 2000-х років. Тоді одним із найгарячіших трендів сезону була сумка карго з деніму. Такі сумки знайдуть гідне місце у ваших гардеробах.



Старомодні речі, які повернулися в моду / Фото з Instagram @carla_ginola