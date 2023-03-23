Модные подиумы являются самым богатым и оригинальным источником вдохновения. Именно для презентации одежды на подиуме креативцы экспериментируют с одеждой и поощряют взглянуть на некоторые вещи по-новому.

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Если вы хотите создать интересные стилистические приемы и освежить гардероб, советуем вам воспользоваться модными трюками от дизайнеров.

Пламенный красный

Разместите в свой весенний гардероб немного цвета. Примерьте очень яркий цвет, который известен названием "красный Ferragamo". Цвет придаст свежую нотку независимо от того – примерите ли вы монохром или наденете какую-то одну яркую вещь.



Интересные образы для разнообразия гардероба / Фото из Vogue

Худые

В этом сезоне бренд Miu Miu представил множество простых многослойных образов. Если на улице будет достаточно прохладно, выбирайте водолазку, тощие и пальто. Такой образ можно дополнить лосинами с кроссовками или сапогами.



Интересные образы для разнообразия гардероба / Фото из Vogue

Юбка поверх штанов

Образ "юбка поверх штанов" получил новый виток своей популярности. Fendi представили look придерживаясь одной цветовой палитры. Такой выход достаточно экстравагантный, впрочем, точно разнообразит ваш выход.



Интересные образы для разнообразия гардероба / Фото из Vogue

Силуэт оверсайз

Джинсовая ткань этого сезона будет повсюду, впрочем, среди всех денимовых вещей председательствует силуэт оверсайз. Для стильного образа сочетайте мешковатые джинсы с объемной рубашкой или курткой.



Интересные образы для разнообразия гардероба / Фото из Vogue

Многослойность

Это самый простой трюк, с которым можно поэкспериментировать в этом сезоне. Для дерзкого образа наденьте лонгслив, а сверху – футболку.



Интересные образы для разнообразия гардероба / Фото из Vogue