Спасенная кошка из Бородянки – теперь на футболках и шоперах: лимитированная коллекция

АртПатруль создал футболки и шоперы со спасенной кошкой из Бородянки, которую назвали Шкафом. Деньги по продаже вещей пойдут на спасение пострадавших от войны пушистиков.

Всего за несколько дней спасенная кошка из Боронянки стала звездой соцсетей. История животного, выжившего в разболенном доме поразила всю страну. На спасение бедной отправился "Зоопатруль".

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Художники представляют с персидской кошкой картины, а АртПатруль выпустил мини-коллекцию вещей со спасенным пушистиком.

В сети представлена лимитированная коллекция черных и белых футболок и шоперов с термометром, что указывает на уровень русофобии от кошки Шкафы. Футболку можно приобрести за 700 гривен, шопер – за 300 гривен. Все деньги пойдут на спасение пострадавших от войны животных.

Автор рисунка - украинский иллюстратор Александр Грехов. Именно его произведение украшает футболки и шоперы.

На футболках и шоперах мерч не окончится. Со временем планируют разработать худые и выпустить с изображением киски кружки.

Спасение кошки Шкафы

История кошки поражает. Без еды и воды на седьмом этаже разрушенной многоэтажки кошка провела два месяца. На краю пропасти котика случайно увидела волонтер, поэтому вскоре маленькую спасли активисты и работники ГСЧС.

"Быть украинским спасателем = пригнать из другого города такую необходимую для спасения кота автолестницу и снять бедняжку с высоты седьмого этажа. Быть украинцами = быть людьми и чувствовать ответственность за тех, кому тяжело. Помогать. Спасать. Воевать. Побеждать", – написали в ДС .

Кошку назвали в честь уцелевшего кухонного шкафчика в Бородянке. Теперь Шкаф имеет свой аккаунт в инстаграмме, новых владельцев и набирает немалую популярность. За страницей персидской киски уже следят более 10 тысяч подписчиков.

Ветеринары определили, что кошке 10 лет. После того, как она получила популярность в сети, нашлась женщина, которая называет ее владелицей, впрочем, пострадавшее животное живет с теми людьми, которые спасли его и сделали все возможное для того, чтобы она продолжила жить.