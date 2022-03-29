Синий и желтый цвет стремительно набирает популярность. Во время войны наша жизнь находится на паузе, впрочем, модные бренды создают немало стильных образов, которые можно примерить после победы Украины.

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Совмещать синий с желтым еще во время Недель моды в Милане и Париже начали мировые инфлюэнсеры. Таким образом, они показывали свою солидарность с Украиной и поддержку нашего народа.

Украинские бренды создают все большее количество вещей в голубом и желтом цвете. Война оказывает существенное влияние на состояние экономики, впрочем для защиты и обороны государства, экономика должна работать и создавать соответствующие возможности для Вооруженных сил.

Сине-желтые цвета, символизирующие государственный флаг Украины, стали узнаваемыми во всем мире. Теперь стилизация вещей в сине-желтых цветах стала трендовой, хотя и из-за жестоких и грустных обстоятельств.

На инстаграмме-странице Nelly Store появилось 9 оригинальных образов, которые может примерить на себе каждая девушка. В подборке образов вы найдете сочетание желтой футболки и голубых брюк, синей рубашки и желтой майки, синего платья и желтой сумки.

Желтый и синий прекрасно сочетаются между собой, так что советуем вам присмотреться к стильным образам, если вы ищете для себя look в поддержку Украины в цветах нашего национального флага.



Стильное сочетание синих и желтых вещей / Фото из инстаграмма Nelly Store



Стильное сочетание синих и желтых вещей / Фото из инстаграмма Nelly Store



Стильное сочетание синих и желтых вещей / Фото из инстаграмма Nelly Store



Стильное сочетание синих и желтых вещей / Фото из инстаграмма Nelly Store



Стильное сочетание синих и желтых вещей / Фото из инстаграмма Nelly Store



Стильное сочетание синих и желтых вещей / Фото из инстаграмма Nelly Store



Стильное сочетание синих и желтых вещей / Фото из инстаграмма Nelly Store



Стильное сочетание синих и желтых вещей / Фото из инстаграмма Nelly Store