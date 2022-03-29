Синій та жовтий колір стрімко набирає популярності. В час війни наше життя перебуває на паузі, втім модні бренди створюють чимало стильних образів, які можна приміряти після перемоги України.

Читайте також Бренд вишиванок 2KOLYORY шиє плитоноски для українських захисників

Поєднувати синій з жовтим ще під час Тижнів моди у Мілані та Парижі почали світові інфлюенсери. Таким чином вони показували свою солідарність з Україною та підтримку нашого народу.

Українські бренди створюють дедалі більше речей в блакитному та жовтому кольорі. Війна істотно впливає на стан економіки, втім для захисту та оборони держави, економіка повинна працювати і створювати відповідні можливості для Збройних сил.

Синьо-жовті кольори, які символізують державний прапор України стали впізнаваними в усьому світі. Тепер стилізація речей в синьо-жовтих кольорах стала трендовою, хоч і через жорстокі та сумні обставини.

На інстаграм-сторінці Nelly Store з’явилося 9 оригінальних образів, які може приміряти на собі кожна дівчина. У добірці образів ви знайдете поєднання жовтої футболки та блакитних штанів, синьої сорочки та жовтої майки, синьої сукні та жовтої сумки.

Жовтий та синій чудово поєднуються між собою, тож радимо вам придивитися до стильних образів, якщо ви шукаєте для себе look на підтримку України в кольорах нашого національного прапора.



Стильне поєднання синіх та жовтих речей / Фото з інстаграму Nelly Store



Стильне поєднання синіх та жовтих речей / Фото з інстаграму Nelly Store



Стильне поєднання синіх та жовтих речей / Фото з інстаграму Nelly Store



Стильне поєднання синіх та жовтих речей / Фото з інстаграму Nelly Store



Стильне поєднання синіх та жовтих речей / Фото з інстаграму Nelly Store



Стильне поєднання синіх та жовтих речей / Фото з інстаграму Nelly Store



Стильне поєднання синіх та жовтих речей / Фото з інстаграму Nelly Store



Стильне поєднання синіх та жовтих речей / Фото з інстаграму Nelly Store



Стильне поєднання синіх та жовтих речей / Фото з інстаграму Nelly Store