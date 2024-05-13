Очки на лето 2024: как выглядят трендовые аксессуары

В 2024 году в моде будут солнцезащитные очки, которые будут отличаться интересным цветом, формой и силуэтом. К главным приметам относятся тонированные линзы и яркие оправы.

Солнцезащитные очки не только защищают от лучей, но и добавляют нашему образу особой изюминки. Очки подчеркивают образ и придают ему совершенства.

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В этом году модницам будет из чего выбрать, поскольку подборка трендовых очков предлагает интересные варианты, которые понравятся каждой моднице.

Отражение

Солнцезащитные зеркальные очки появились еще в 1930-х годах. Тогда их создали для того, чтобы минимизировать влияние ультрафиолетовых лучей в глаза. Почти 100 лет спустя такие очки не потеряли своего вида.



Трендовые очки на лето 2024 / Фото Vogue

Круглые

Очки в округлой форме – это всегда выигрышная идея. Такой аксессуар почти не требует усилий для стилизации и создает хороший контраст, если в вашем образе присутствуют резкие линии.



Стильные очки на лето 2024 / Фото Vogue

Яркие

Добавьте в коллекцию очков эффектные оправы и цветные линзы. Они станут удачным акцентом в образе из спокойных оттенков.



Модные очки на лето 2024 / Фото Vogue

Белая оправа

Очки с белой оправой – это вневременная инвестиция. Носить их можно с любым нарядом – от монохромного белого до яркого.



Актуальные очки на лето 2024 / Фото Vogue

Авиаторы

Эта модель очков влюбила нас в себя еще в 1950-х годах. Авиаторы до сих пор остаются в моде. Добавляйте их в свой гардероб и точно не прогадаете, потому что они будут актуальными еще длительный период.



Трендовые очки на лето 2024 / Фото Vogue

Подобрать очки – дело непростое, поскольку надо учитывать и то, насколько они подойдут определенному типу внешности и насколько актуальна тенденция на них в мире моды. Выбирая аксессуары на лето, особое внимание обратите именно на эти 5 вариантов представленных выше.