Вечный тренд: Софи Тернер надела платье, которое никогда не выйдет из моды

Звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер показала своим поклонникам новый аутфит. Блондинка надела платье, которое всегда будет актуальным и никогда не выйдет из моды.

Такое платье может быть в гардеробе каждой девушки, ведь оно не имеет срока годности и уместно для любой ситуации и сезона.

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Образ Софи Тернер

Британка надела наряд, который выглядел элегантно и сексуально. Софи выбрала черное облегающее платье длины макси с горловиной на длинный рукав. Эффектный фасон платья воспроизводил силуэт песочных часов.

Драматичности образу добавили черные сапоги на каблуке с острым носком и солнцезащитные очки такого же оттенка. Свой аутфит блондинка дополнила минималистичным колье темного цвета.

Аналогичный образ можно повторить с помощью водолазки и черной юбки. Последний элемент гардероба можно регулировать и создавать различные длины – мини, миди или макси. В любом случае черные платья всегда будут в моде и актуальными независимо от сезона.

Фотографию Софи Тернер сделала на фоне черной глянцевой машины Range Rover Sport и шутливо подписала свой образ: "Мамина спагетти". Девушка находится в прекрасной форме. Актриса в июле 2021 года родила дочь, а ровно через год на свет появилась еще одна девочка.

Какая одежда не выходит из моды

Для того, чтобы сделать выгодное капиталовложение в свой гардероб – ориентируйтесь на базовые вещи. В моде всегда будет тот наряд, который относится к классике или главной сезонной капсуле. К примеру, всегда актуальной будет белая футболка, рубашка, джинсы, юбка, брюки, кроссовки, туфли на каблуках, тренч или пальто.