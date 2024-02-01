Вечный тренд: Софи Тернер надела платье, которое никогда не выйдет из моды
Источник:Софи Тернер
Звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер показала своим поклонникам новый аутфит. Блондинка надела платье, которое всегда будет актуальным и никогда не выйдет из моды.
Такое платье может быть в гардеробе каждой девушки, ведь оно не имеет срока годности и уместно для любой ситуации и сезона.
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Образ Софи Тернер
Британка надела наряд, который выглядел элегантно и сексуально. Софи выбрала черное облегающее платье длины макси с горловиной на длинный рукав. Эффектный фасон платья воспроизводил силуэт песочных часов.
Драматичности образу добавили черные сапоги на каблуке с острым носком и солнцезащитные очки такого же оттенка. Свой аутфит блондинка дополнила минималистичным колье темного цвета.
Аналогичный образ можно повторить с помощью водолазки и черной юбки. Последний элемент гардероба можно регулировать и создавать различные длины – мини, миди или макси. В любом случае черные платья всегда будут в моде и актуальными независимо от сезона.
Фотографию Софи Тернер сделала на фоне черной глянцевой машины Range Rover Sport и шутливо подписала свой образ: "Мамина спагетти". Девушка находится в прекрасной форме. Актриса в июле 2021 года родила дочь, а ровно через год на свет появилась еще одна девочка.
Какая одежда не выходит из моды
Для того, чтобы сделать выгодное капиталовложение в свой гардероб – ориентируйтесь на базовые вещи. В моде всегда будет тот наряд, который относится к классике или главной сезонной капсуле. К примеру, всегда актуальной будет белая футболка, рубашка, джинсы, юбка, брюки, кроссовки, туфли на каблуках, тренч или пальто.