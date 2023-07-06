Не цепочка, а цепочка: как правильно называть вещи на украинском языке

Довольно часто мы употребляем слова неправильно и допускаем ошибку, ведь на украинском они звучат по-другому. Стилистка Яна Платонова опубликовала новую подборку правильных слов, относящихся к одежде, и не только.

Стилистка Яна Платонова не только рассказывает о модных трендах и учит своих подписчиков стильно одеваться, но и делится "стильной" украинизацией.

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В украинском языке много заимствований из русского, и мы часто употребляем много слов неправильно. Некоторые слова укоренились из-за длительного доминирования Советского Союза, сопровождавшегося речевым влиянием.

Яна Платонова уже опубликовала обширную подборку с неправильными словами, которую можно найти по хештегом в ее инстаграм-сообщении.

Автор блога styleguide.ua обратила внимание на русские слова, которые нам стоит искоренить из своего ежедневного потребления. Все примеры слов она берет из цифрового пространства, то есть все слова с красным крестиком – это реальные формы употребления, которые Яна записывает и берет в рубрику.

В сообщении она привела несколько слов, как не нужно и как нужно писать и говорить.

– Накладений платіж – післяплата;

– Хлам – мотлох;

– Полка для одягу – полиця для одягу;

– Чемодан – валіза;

– Цепочка – ланцюжок;

– Катишки – ковтунці;

– Веснушки – ластовиння, веснянки.



Примеры ласковой украинизации / Фото с Instagram



Примеры ласковой украинизации / Фото с Instagram



Примеры ласковой украинизации / Фото с Instagram



Примеры ласковой украинизации / Фото с Instagram



Примеры ласковой украинизации / Фото с Instagram



Примеры ласковой украинизации / Фото с Instagram



Примеры ласковой украинизации / Фото с Instagram