Слингбэки – самая популярная обувь лета: какие именно модели стоит выбрать
Источник:Vogue
В этом году в моду вошли туфли слингбэки с закрытым носком и открытой пяткой. Они считаются самой изысканной парой, а любой образ вмиг станет элегантным.
Кроме того, слингбэки являются удобной нарядной обувью. Благодаря невысокому подбору в них легко ходить длительное время, а открытая пятка дает ноге дышать в жаркое время. Какие же слингбэки выбрать на лето – смотрите далее.
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Слингбэки на тонком каблуке
Лодочки – это всегда нужная пара в гардеробе, поскольку они удачно сочетаются с брюками, джинсами, юбками и платьями. Выбирайте для себя на лето классические черные, кремовые или трендовые денимовые слингбэки с ремешками.
Трендовые слингбеки на лето / Фото Vogue
Слингбеки на фигурном каблуке
Эту классическую обувь дизайнеры решили немного интерпретировать и представили фигурные каблуки или танкетку, которая придала обуви игривый вид.
Актуальные слингбеки на лето / Фото Vogue
Слингбеки на kitten heels
Это именно та модель, с которой у всех больше всего ассоциируются слингбэки. Низкие аккуратные каблуки и острый носок – идеальный вариант этого вида обуви.
Трендовые слингбэки на лето / Фото Vogue
Слингбеки на толстой подошве
Такая пара обуви является довольно удобной. Чтобы получить романтический образ – сочетайте с капроновыми носками и сочетайте с платьем розового оттенка.
Модные слингбеки на лето / Фото Vogue
Цветные слингбеки
Лакированные слингбэки на низком каблуке с острым носком имеют ретро-настроение. Лучше всего их сочетать с мини-юбкой или мини-платьем.
Трендовые слингбэки на лето / Фото Vogue
Кроме слингбеков на каблуках стоит еще присмотреться к повседневной модели, которую можно носить каждый день – на плоской подошве. Выбирайте классический вытянутый силуэт черного цвета.