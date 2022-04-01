Скулили по сахару, а теперь по сумкам: бренд Chanel отказывается продавать вещи россиянам

Французский бренд Chanel запретил продавать вещи лицам из России. Теперь россияне не смогут ничего приобрести из люксового магазина ни в одной стране.

Украину поддерживает весь мир, а украинским беженцам помогают в каждой европейской стране. Однако россиян не рады видеть нигде – ни в ресторанах, ни в гостиницах, ни в люксовых магазинах, в которых им ничего не продают.

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Всем зарубежным магазинам Chanel руководство запретило продавать одежду лицам из России.

Отвращение к россиянам испытывают не только украинцы, но и другие страны. Российские оккупанты напали на мирную Украину, принесли много смертей, боли, горя и слез. Они разрушили нашу жизнь, наше жилье, наши судьбы и отбирают у нас самое родное – нашу страну.

И если наши сердца разрываются от потери близких, то россиянки массово плачут и скулят от того, что больше не могут пользоваться айфоном и одеваться в вещи от модных брендов.

И все же люди, каторыe одержимые богатством и деньгами, сумели уехать из России. Пока наши люди сидят в бомбоубежищах и подвалах без еды, гражданки вражеской страны приходят в люксовые магазины Chanel за модными новинками, впрочем, там их никто не рад видеть.

Солидарность французского бренда Chanel к украинскому народу сильнее вырученных денег по продаже вещей.

Блогерка из России выставила инстаграмм-сториз, в которых отметила, что ей не продали сумку в магазине ОАЭ из-за того, что она из России. Кроме этого, бренд имеет специальный документ, в котором следует отметить, что купленный товар не попадет в Россию.

В телеграмм-канале "Антиглянец" и "Дневник Лауры" появилось несколько схожих сообщений с аналогичными ситуациями. Аксессуары россиянам отказались продавать в Милане и Дубаях.

"И вот еще случай: знакомый купил у Милани Chanel и попросил привезти в отель, деньги взяли, в отель не привезли, потому что на этом этапе поняли, что он россиянин", – говорится в телеграмм-канале.

"Подруга пишет, что магазин Chanel в Дубае, когда узнали, что она россиянка, не продали вещи. Сначала спросили номер телефона, услышали, что начинается с +7, отвели в сторону и сказали, что не продадут. И главное, что это Дубаи, не Париж, впрочем политика бренда такова, что безразлично в каком городе ты покупаешь, россиянам там не рады", – пишет телеграмм-канале.

Напомним, что бутики французского модного дома Chanel закрылись на всей территории РФ. Кроме того, знаменитый бренд пожертвовал в помощь беженцам из Украины огромную сумму – 2 миллиона евро.

"В это критическое время мы решили немедленно пожертвовать 2 миллиона евро для двух организаций, которые отвечают за уход за пострадавшими семьями и детьми", - говорилось в официальном заявлении.