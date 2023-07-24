5 вещей, которые всегда носят скандинавские модницы: стильные варианты, которые вам понравятся

Все знакомы с уникальной эстетикой скандинавского стиля. Модницы чаще обращают внимание на комфорт, чем на набирающие популярность тенденции в Европе.

Модные девушки из Швеции или Нидерландов четко придерживаются одного и того же стиля в одежде. Узнать скандинавку столь же легко, как выделить из толпы француженку.

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В основном девушки нордических стран выбирают наряды простого кроя, нейтральные тона в одежде, делая ставку на практичность.

Джорты

Скандинавские девушки охотно одевают летом джорты. Чтобы добавить интересные образы – одевайте на голову косынку.

Платье-комбинация

В платье-комбинации можно смотреться элегантно и стильно. Ее можно совмещать как и с расслабленными вьетнамками, так и с босоножками на каблуке.

Вьетнамки

Шлепанцы с перемычкой между пальцами стали самой востребованной обувью лета. Они достаточно удобны, поэтому выбирайте мягкие варианты для пляжного отдыха, а классические черные или белые – для городских прогулок.

Широкие джинсы

Джинсы скинные вы не увидите ни на одной скандинавской девушке. Модницы предпочитают широкие джинсы.

Балетки

На первом месте поисковых трендов Скандинавии оказались вьетнамки, балетки заняли второе место, а третье – босоножки на каблуке. Балетки – это удобная, повседневная обувь, которая перекатывает из летнего гардероба в осенней.