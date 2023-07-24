Модні дівчата зі Швеції чи Нідерландів чітко дотримуються одного й того ж стилю в одязі. Впізнати скандинавку настільки ж легко, як виокремити з натовпу француженку.

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Здебільшого дівчата нордичних країн обирають вбрання простого крою, нейтральні тони в одязі, роблячи ставку на практичність.

Джорти

Скандинавські дівчата залюбки одягають влітку джорти. Щоб додати цікавинки образу – одягайте на голову косинку.

Сукня-комбінація

У сукні-комбінації можна виглядати елегантно та стильно. Її можна поєднувати як і з розслабленими в’єтнамками, так і з босоніжками на підборах.

В’єтнамки

Шльопанці з перемичкою між пальцями стали найзатребуванішим взуттям літа. Вони доволі зручні, тож обирайте м’які варіанти для пляжного відпочинку, а класичні чорні чи білі – для міських прогулянок.

Широкі джинси

Джинсів скінні ви не побачите на жодній скандинавській дівчині. Модниці віддають перевагу широким джинсам.

Балетки

На першому місці пошукових трендів Скандинавії опинилися в’єтнамки, балетки зайняли друге місце, а третє – босоніжки на підборах. Балетки – це зручне, повсякденне взуття, яке перекочує з літнього гардероба в осінній.