Создал вышиванку с эмблемой армии, которая убивала украинцев: бренд Etnodim попал в скандал

Популярный украинский бренд этноодежды Etnodim попал в громкий скандал. Накануне он презентовал вышиванки, которые посвятил государствам, которые помогают Украине. На рубашках и платьях изображены символы государственности Германии, Польши, Великобритании, США и других стран.

В Etnodim отметили, что на деньги из этого проекта закупят средства связи для военных международного легиона при ГУР МО Украины. Однако впоследствии в сети появилась информация, что одна из вышиванок посвящена польской Армии Крайова, передает Fashion 24.

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Украинский бренд Etnodim попал в скандал

На вышиванку с эмблемой Польского подпольного государства и Армии Крайова обратил внимание общественный активист Олег Слабоспицкий. На своей фейсбук-странице он написал, что во время Второй мировой войны она воевала с УПА и убивала гражданских украинцев, живших на Волыни.

Впоследствии Олег Слабоспицкий обновил пост и отметил, что бренд Etnodim убрал со своего сайта эти вышиванки. Однако их до сих пор можно найти в магазине и на международной платформе DressX.

Бренд Etnodim отреагировал на скандал с вышиванкой

Etnodim уже отреагировал на скандал в своем инстаграме. В сообщении говорится – для того, чтобы создать рубашки, проводились исследования и опросы, а уже потом разрабатывался дизайн. Бренд признал, что в одном из символов допустил ошибку, которую готов исправлять.

История прячет в себе много боли. И когда мы говорим о прошлом, чьи-то символы борьбы могут быть нашей раной. Символ, изображенный на одной из рубашек, является именно таким. Осмысливая этот опыт, мы хотим сказать – он не должен быть на вышиванке,

– отметили в Etnodim.

Реакция Etnodim на скандал / Скриншот из инстаграма Etnodim

Бренд поблагодарил воинов международного легиона за защиту Украины. Также добавил, что хочет с достоинством представить голос нашего государства в мире.