Шотландцы зарегистрировали новый тартан сине-желтого цвета в знак солидарности с Украиной

В знак солидарности с Украиной шотландцы основали новый вид тартана, который называется "Ukraine fоrever" ("Украина навсегда").

Шотландская модная компания поддержала украинцев и создала новый сине-желтый тартан как символ "союза и неповиновения".

Смотрите также Звезда сериала "Игра в кальмара" поддержала Украину и появилась на обложке глянца Elle Korea

Украинцев поддерживает весь мир. Дизайнеры посвящают нашей стране показы и новые коллекции, а инфлюэнсеры все чаще выходят на улицы в голубовато-желтых образах.

Синий и желтый даже опубликовал у себя институт цвета Pantone, поэтому негласно цвета нашего флага называют самыми главными и модными цветами 2022 года.

Поэтому шотландский бренд зарегистрировал традиционный клетчатый орнамент своей страны в сине-желтый цвет. Компания Great Scot, создавшая новый тартан, обещает все средства от продаж отправить на гуманитарную помощь украинцам.



Появился новый вид тартана в сине-желтых цветах / Фото с Daily Record

Сине-желтые перекрестные горизонтальные и вертикальные цветные полосы получили название "Украина навсегда".

Компания из шотландского города Кейт, производящего шарфы и пледы из шерсти, заявила, что сделает все, чтобы новый тартан распространился по всему миру и стал символом мира.

"Мы тщательно и с уважением разработали этот уникальный тартан, чтобы отразить солидарность Шотландии с народом Украины, одной суверенной нации к другой. Это союз двух суверенных флагов и мы хотим, чтобы он стал силой во благо", – заявила основательница компании Марго Пейдж.