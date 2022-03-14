Шотландська модна компанія підтримала українців та створила новий синьо-жовтий тартан, як символ "союзу та непокори".

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Українців підтримує цілий світ. Дизайнери присвячують нашій країні покази та нові колекції, а інфлюенсери все частіше виходять на вулиці у блакитно-жовтих образах.

Синій та жовтий навіть опублікував у себе інститут кольору Pantone, тож негласно кольори нашого прапора називають найголовнішими та наймоднішими кольорами 2022 року.

Саме тому шотландський бренд зареєстрував традиційний картатий орнамент своєї країни в синьо-жовтий колір. Компанія Great Scot, яка створила новий тартан, обіцяє всі кошти від продажу надіслати на гуманітарну допомогу українцям.



З'явився новий вид тартану в синьо-жовтих кольорах / Фото з Daily Record

Синьо-жовті перехресні горизонтальні та вертикальні кольорові смуги отримали назву "Україна назавжди".

Компанія з шотландського міста Кейт, що виробляє шарфи та пледи з вовни, заявила, що зробить все, щоб новий тартан поширився по всьому світу і став символом миру.

"Ми ретельно і з повагою розробили цей унікальний тартан, щоб відобразити солідарність Шотландії з народом України, однієї суверенної нації до іншої. Це союз двох суверенних прапорів і ми хочемо, щоб він став силою на благо", – заявила засновниця компанії Марго Пейдж.