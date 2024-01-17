В 2024 году в моде будет сумка, в которую можно поместить все: интересная подборка

Если вы следите за модой, то должны замечать уже инфлюэнсеров или знаменитостей с огромными шоперами. Именно они будут в моде в 2024 году.

Последние несколько лет в моде были небольшие сумки, впрочем, уже с этого сезона все меняется, ведь в моду входят огромные шоперы, в которые можно поместить все, что угодно.

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Вспомните крошечную сумку Le Chiquito от JACQUEMUS, в которую могли поместиться только монеты, не говоря уже о ключах или телефоне. Все тогда просто безумствовали от нее и массово скупали. Впрочем, мода цикличная, поэтому на замену микросумкам пришли сумки в размере макси.

В 2024 году непрактичная мода гаснет, чтобы дать возможность всем нам использовать удобные сумки, в которые может поместиться все – от ноутбука с книжками до пижамы (на случай, если вы останетесь ночевать у подруги). В сумку-шопер вам даже удастся поместить лотки с едой, если вы берете обед на работу.

Шоперы часто продают со съемным клатчем внутри, так что вы автоматически получите 2 сумки. Тем более что клатчи в этом году снова будут в моде. Какие модели актуальны – читайте в нашем материале.

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Габаритные сумки в большинстве своем представлены в базовых тонах и без каких-либо декорирований, а это автоматически добавляет вашему образу так называемой премиальности. Если ваш бюджет позволяет – тогда приобретите шопер с плетением в стиле Bottega Veneta. А вот летом выбирайте соломенный шопер, который сможете носить для уличных прогулок или брать на пляж.