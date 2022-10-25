Шкіряні штани, високі чоботи і кардиган: як виглядають найпопулярніші речі француженок
Усі парижанки мають свій витончений стиль, який передається їм з покоління в покоління. Ці дівчата обирають мінімалістичне вбрання та завжди роблять ставку ніжність. Вони ніколи не женуться за трендами, а завжди обирають комфорт.
Осенний гардероб француженок – это смесь классики и стильных вещей, не выходящих из моды. Парижанки умеют из базовых и простых вещей создать столь эстетический образ, что им восхищаются девушки со всего мира.
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- Кардиганы
В женский гардероб кардиган добавила Коко Шанель. Пик популярности кардиганов в Европе пришелся на 1950-е годы. Тогда появились десятки разновидностей вязаных кофт разной длины, кроя, объема. В 1970-е в удобную одежду оделся весь мир, с того момента он не выходит из моды. А француженки все еще считают кардиган главным элементом гардероба.
- Джинсовые комбинезоны
Никто не носит так стильно и изысканно джинсовые комбинезоны, как француженки. Они удачно дополняют их качественной кожаной обувью и изысканной сумкой.
- Маленькая сумка
Француженки любят соломенные сумки, впрочем все равно предпочитают минималистичные варианты, которые удачно вписываются в любой образ.
- Кожаные штаны
Брюки из кожи сейчас покорили все мировые стритстайлы. Парижанки также не отстают от трендов, поэтому носят кожаные брюки с уютными свитерами, жакетами, пальто и тренчи.
- Высокие сапоги
Сапоги до колен всегда выглядят изысканно и аристократически. Француженки любят короткие юбки и романтические платья и дополняют такой обувью свои лучшие образы.
- Цветочные платья
Платья во флористическом принте всегда ассоциируются у нас с француженками. Они носят цветочные платья в любой сезон и успешно дополняют их босоножками с очками или сапогами с пальто.
- Рубашки в полоску
Француженки особенно любят романтические блузы с рюшами и классические рубашки. В базовый белый вариант они добавляют стильные рубашки в полоску, которые удачно довершают их джинсы и юбки.