Самые модные шарфы, которые будут актуальны в холодное время 2023/2024

Шарфы – это любимые аксессуары модников не только потому, что могут прекрасно дополнить образ, но и потому, что в этом сезоне они будут греть вас в холодное время. На этот раз дизайнеры предлагают большие и длинные шарфы, которые точно не позволят вам замерзать.

Все ценители стильного вида точно обратят внимание на то, что в этом сезоне следует надевать длинные и большие шарфы и экспериментировать с самыми изысканными способами их ношения. Это не только способ защиты от холода, но и возможность создать стильный зимний образ.

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Новенький шарф станет отличным дополнением к стильному гардеробу на осень и зиму.

В коллекциях дизайнеров на сезон осень-зима 2023/2024 вы найдете большие клетчатые шарфы-одеяла, модели из грубого плетения, вариации из гладкой шерсти и аксессуары из мягкого и пушистого мохера. Несмотря на то, что каждый из этих шарфов имеет отличия в ширине и текстуре, все они идеально дополнят ваш гардероб и согреют в холодное время.

Prabal Gurung

Предлагают выбирать на этот сезон яркий свитер с длинным шарфом одинакового переплета.



Шарф Prabal Gurung / Vogue

Stella McCartney

Дизайнеры предложили красный шарф с пирожными.



Шарф Stella McCarthey / WWD

Бренды Altuzarra и The Row

Считают, что в этом сезоне в тренде будут шарфы, повторяющие ткань верхней одежды.



Шарф Altuzarra / Vogue

Имея в гардеробном арсенале шарфы, можно создавать разнообразные образы.

Непринужденно опрокидывать через одно плечо, подобно стилизации от Louis Vuitton, собирать большие палантины на плечи с помощью броши как в коллекции Saint Laurent, или обертывать себя клетчатым шарфом, напоминающим одеяло, как в стиле Etro. Можно также комбинировать длинный шарф с платьями с открытыми плечами, как это предлагает Aeron, или использовать его как акцент в монохромном черном образе, идя в ногу с Toteme. Существует множество вариантов, и это открывает простор для фантазии и смелых экспериментов.



Шарф Louis Vuitton / WWD



Шарф Saint Laurent / HYPEBEAST



Шарф Etro / Moda Operandi