Усі поціновувачі стильного вигляду точно звернуть увагу на те, що цього сезону варто вдягати довгі та великі шарфи та експериментувати з найвишуканішими способами їх носіння. Це не лише засіб захисту від холоду, але й можливість створити стильний зимовий образ.

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Новенький шарф стане чудовим доповненням до стильного гардероба на осінь та зиму

У колекціях дизайнерів на сезон осінь-зима 2023/2024 ви знайдете великі клітчасті шарфи-ковдри, моделі з грубого плетіння, варіації з гладкої вовни та аксесуари з м'якого та пухнастого мохеру. Попри те, що кожен з цих шарфів має відмінності у ширині та текстурі, вони всі ідеально доповнять ваш гардероб та зігріють у холодну пору.

Prabal Gurung

Пропонують обирати на цей сезон яскравий светр з довгим шарфом однакового плетіння.



Шарф Prabal Gurung / Vogue

Stella McCartney

Дизайнери запропонували червоний шарф з торочками.



Шарф Stella McCarthey / WWD

Бренди Altuzarra і The Row

Вважають, що цього сезону в тренді будуть шарфи, які повторюють тканину верхнього одягу.



Шарф Altuzarra / Vogue

Маючи в гардеробному арсеналі шарфи, можна створювати різноманітні образи

Невимушено перекидати через одне плече, подібно стилізації від Louis Vuitton, збирати великі палантини на плечі за допомогою брошки, інспіруючись колекцією Saint Laurent, або обгортати себе картатим шарфом, що нагадує ковдру, як в стилі Etro. Можна також комбінувати довгий шарф із сукнями з відкритими плечима, як це пропонує Aeron, або використовувати його як акцент в монохромному чорному образі, ідучи в ногу із Toteme. Існує безліч варіантів, і це відкриває простір для фантазії та сміливих експериментів.



Шарф Louis Vuitton / WWD



Шарф Saint Laurent / HYPEBEAST



Шарф Etro / Moda Operandi