Легко и стильно: 5 способов красиво завязать шарф

Шарф – неотъемлемый аксессуар холодных зимних дней. Однако не каждому по силам стильно его завязать.

Для многих завязывание шарфа является проблемой, для решения которой может потребоваться много времени, информирует 24 Канал. Но не беспокойтесь: чтобы научиться носить этот аксессуар правильно, нужно выучить 5 простых техник.

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Двойная петля

Изысканный метод двойной петли / Фото тикток @bobrownn

Безусловно, главная функция шарфа – оберегать нас от холода. Впрочем, в этом сезоне это один из главных трендов, который подчеркнет элегантность. Чтобы добиться желаемого эффекта, рекомендуем попробовать простую технику "двойная петля".

Принцип техники:

Одеваем шарф за шею, чтобы его продолжение было спереди, а одна часть оставалась длиннее. Обматываем более длинную часть вокруг правой руки. Надеваем эту часть за голову, чтобы образовалась петля. Хвостик этой части шарфа продвигаем в образовавшуюся петлю, но не до конца. Другую часть шарфа продвигаем туда и затягиваем.

Закрываем голову

Голова будет в тепле / тикток @kellyydoann

Использовав эту технику завязывания шарфа, удастся позаботиться о том, чтобы в тепле была не только ваша шея, но и голова.

Как это сделать:

Одеваем шарф так, чтобы его окончания были на спине. Правую часть обматываем вокруг шеи, чтобы она оказалась спереди. Продвигаем ее внутрь части, которую обматывали вокруг себя. Аналогично поступаем с левым окончанием шарфа. Одеваем заднюю часть аксессуара на голову как капюшон.

Чтобы стилизовать этот метод, можно добавить черные узкие очки.

И спереди, и сзади

Выглядеть непревзойденно и спереди, и сзади / Фото тикток @bobrownn

Теперь вам не нужно беспокоиться, какой вид имеет шарф сзади. Следующая техника обеспечит изысканный вид со всех ракурсов.

Как завязать:

Шарф надеваем за голову, чтобы окончание было впереди Правую часть обматываем вокруг левой Продвигаем продолжение в пространство между шеей и шарфом Затягиваем, оставив длинный хвостик шарфа за спиной, а короче впереди

Простой метод с изюминкой

Шарф будет выглядеть просто, но с изюминкой / Фото тикток @richellezz

Помните, что простота – сестра таланта! Завязанный таким образом шарф точно дополнит образ как до зимней куртки, так и пальто.

Чтобы повторить этот узел, вам нужно:

Сложить аксессуар пополам. Закинуть за шею. Продеть в петлю оба конца шарфа и затянуть.

Двойная петля 2.0

Тепло и стиль – именно об этом методе / Фото тикток @_natalikim

Милоты и одновременно загадочности придаст вашему образу этот метод завязывания шарфа.

Шаги:

Складываем шарф вдвое. Обматываем вокруг шеи. С двух концов выбираем один и продвигаем в петлю. С другой частью поступаем так же. Поправляем и наслаждаемся своим отражением в зеркале.

Не бойтесь пробовать новые методы завязывания шарфов. Это разнообразит ваш стиль и поможет выглядеть каждый день уникально!