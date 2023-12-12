То, что действительно подойдет: как выбрать шапку под свою форму лица

Фраза, которую стилисты слышат от клиентов годами: "Шапку мне подобрать невозможно, они мне не подходят". Знакомо? Если да, то эти советы для вас.

Часто бывает, что на манекене или модели мы видим головной убор, который, кажется, идеально впишется в наш стиль. Идем в магазин, меряем, и оказывается, что сидит он некрасиво. Возникают мысли, что этот аксессуар – совсем не для нас. Но это не так: шапку можно подобрать для каждого. Главное – понимать свою внешность и знать, как лучше ее подчеркнуть.

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Стилистка Наталья Викторова в инстаграмм-блоге рассказала о моделях аксессуаров для разных форм лица и дала рекомендации, которые обязательно следует учесть при выборе головного убора.



На что следует обратить внимание при выборе шапки.

Посадка

Высокая посадка – для округлой формы лица, низкая – для удлиненной.



На что следует обратить внимание при выборе шапки.

Объем

Шапка, где верх не прилегает – для округлой или квадратной формы лица. Плотное облегание – для девушек с вытянутым овалом головы.



На что следует обратить внимание при выборе шапки.

Стилистка добавляет: более актуальны в этом сезоне все-таки аксессуары, которые меньше "давят" на голову. Они также лучше сохраняют форму прически.

Отворот

Если вы хотите сузить форму лица, обратите внимание на шапки с широким отворотом. Чем он меньше, тем округлее будет выглядеть голова.



На что следует обратить внимание при выборе шапки.

Фактура

Здесь следует присмотреться к своим чертам лица. Выразительным губам, глазам и носу больше подойдет крупная вязка. И наоборот – чем миниатюрнее черты лица, тем более гладкой должна быть фактура.



На что следует обратить внимание при выборе шапки.

Цвет

Не забывайте, что главное в выборе цвета – знать свой подтон и цвет своего гардероба.



На что следует обратить внимание при выборе шапки.