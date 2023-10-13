Антитрендовые серьги 2023 года: что давно вышло из моды

Мы уже знаем, что антитрендовая одежда способна испортить наш образ, впрочем, украшения также могут выдавать нашу неосведомленность в моде, поэтому от них стоит отказаться.

Украшения, давно уже вышедшие из ежедневного обихода, следует отложить в шкатулке и больше их не надевать, заменив другими, современными аксессуарами.

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Те украшения, которые уже давно вышли из моды, не смогут довершить ваш образ, а лишь испортят его. Те серьги, которые не пользуются популярностью, советуем больше не применять в своих аутфитах.

Серьги протяжки

Такие серьги нельзя назвать абсолютным антитрендом, впрочем, они уже крайне редко встречаются. Когда свисающие серьги были очень модными, однако сейчас тренд на них прошел.



Антитрендовые серьги 2023 / Фото Pinterest

Серьги кольца

Независимо от размеров – большие, средние или маленькие, серьги-кольца из нулевых уже давно утратили свою актуальность. Когда-то они были настолько трендовы, что Пэрис Гилтон даже носила их со спортивными костюмами, однако в моде первенство сейчас занимает простота и лаконичность.



Антитрендовые серьги 2023 / Фото Pinterest

Серьги с двойными жемчужинами

Несколько лет назад в моду ворвались серьги с маленькой жемчужиной спереди и сзади большей. Они довольно длительный период оставались актуальными, однако сейчас они точно не моде. Лучше отдайте предпочтение лаконичным серьгам-жемчужинкам.



Антитрендовые серьги 2023 / Фото Pinterest