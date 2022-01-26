Рианна – американская певица с барбадосскими корнями. Кроме творческой деятельности, у женщины есть собственный центр бизнеса. В 2017 году запустили линейку декоративной косметики Fenty Beauty, которая получила всемирное одобрение, потому что она направлена ​​на девушек и женщин разного класса.

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А в 2018 – состоялся запуск Savage x Fenty – бренд белья с широкой размерной сеткой. На первый показ вышли девушки с нестандартной модельной внешностью. Очень часто этот бренд сравнивают с компанией Victoria Secret. Но это обусловлено только направлением товара. Однако первая – исповедует совсем другие принципы в отношении моделей, всеобщего мировосприятия и важности удовлетворить потребности девушек и женщин разной комплектации. Благодаря успешному продвижению брендов, Рианна стала миллиардершей по версии Forbes.

У певицы был еще собственный бренд одежды Fenty. Но в прошлом году компания объявила о закрытии, потому что дела шли не так хорошо, как предполагалось. Но это дало толчок генерировать новые идеи и продуцировать новые ценности.

Стильные образы Рианны

Давайте посмотрим, как менялись самые стильные образы певицы.

В легком красном платье девушка пришла на ежегодную премию Grammy Awards 2017.

Рианна, 2017 год / Фото с инстаграма певицы

Белое элегантное платье с бантом на груди – так выглядела Рианна на Diamond Ball.

Рианна, 2018 год / Фото с инстаграма певицы

Короткое черное кожаное платье, украшенное массивным ремнем с золотой пряжкой, а на руках – много ярких браслетов, которые формируют цельный образ.

Рианна, 2018 год / Фото с инстаграма певицы

Платье нестандартного покроя темно-фиолетового цвета. Так певица посетила кинопоказ фильма "8 подруг Оушена", где звезда сыграла одну из ролей.

Рианна, 2018 год / Фото с инстаграма певицы

Змеиный стиль, как никогда подчеркнул характер горячей Рианны, которая дополнила образ соответствующей шляпкой и драгоценными украшениями.

Рианна, 2018 год / Фото с инстаграма певицы

Яркое розовое платье с такими же каблуками и легкий вечерний макияж – певица посетила в Нью-Йорке запуск ее брендовой косметики.

Рианна, 2018 год / Фото с инстаграма певицы

Платье с леопардовым принтом привлекает к себе внимание. Стандартно образ дополнен украшениями и высокими каблуками.

Рианна, 2019 год / Фото с инстаграма певицы

Не единственными платьями. Артистка показывает на своей странице в инстаграме одежду собственного бренда: жакет, комбинезон, кепка и сумочка гармонично соединились в одном стильном образе.

Рианна, 2019 год / Фото с инстаграма певицы

Открытое светло-бирюзовое платье придало образу Рианны изюминку. Так звезда пришла на шоу собственной коллекции белья Savage&Fenty.

Рианна, 2019 год / Фото с инстаграма певицы

Девушка в довольно неординарном платье позирует в своем инстаграме. Черный образ с объемным жабо стал неожиданным решением в гардеробе звезды.

Рианна, 2020 год / Фото с инстаграма певицы

Черные очки, красный головной убор и нюдового оттенка удлиненная рубашка – еще один образец одежды бренда Рианны.

Рианна, 2020 год / Фото с инстаграма певицы

Обольстительное короткое платье в сеточку светлого цвета, много дорогих украшений и необычные босоножки – знаменитость посетила #BUTTADROP.

Рианна, 2021 год / Фото с инстаграма певицы

Как всегда удивительная: объемное черное платье, головной убор, дорогие украшения. Так певица в прошлом году посетила Met Gala.

Рианна, 2021 год / Фото с инстаграма певицы

Автор: Марта Гнат