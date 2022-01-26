Ріанна – американська співачка з барбадоським корінням. Окрім творчої діяльності, жінка має власний осередок бізнесу. У 2017 році запустили лінійку декоративної косметики Fenty Beauty, яка отримала всесвітнє схвалення, бо вона спрямована на дівчат і жінок різного класу.

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А у 2018 – відбувся запуск Savage x Fenty – бренд білизни з широкою розмірною сіткою. На перший показ вийшли дівчата з нестандартною модельною зовнішністю. Дуже часто цей бренд порівнюють з компанією Victoria’s Secret. Але це зумовлено лише напрямком товару. Проте перша – сповідує зовсім інші принципи стосовно моделей, загального світосприйняття та важливості задовольнити потреби дівчат і жінок різної комплектації. Завдяки успішному просуванню брендів, Ріанна стала мільярдеркою за версією Forbes.

Співачка мала ще власний бренд одягу Fenty. Але минулого року компанія оголосила про закриття, бо справи не йшли так добре, як передбачалось. Але це дало поштовх до генерування нових ідей та продукування нових цінностей.

Стильні образи Ріанни

Давайте поглянемо, як змінювались найстильніші образи співачки.

У легкій червоній сукні дівчина прийшла на щорічну премію нагородження Grammy Awards 2017.



Ріанна, 2017 рік / Фото з інстаграму співачки

Біла елегантна сукня з бантом на грудях – такий вигляд мала Ріанна на Diamond Ball.



Ріанна, 2018 рік / Фото з інстаграму співачки

Коротка чорна шкіряна сукня, прикрашена масивним ременем із золотою пряжкою, а на руках – чимало яскравих браслетів, що формують цілісний образ.



Ріанна, 2018 рік / Фото з інстаграму співачки

Сукня нестандартного крою темно-фіолетового кольору. Так співачка відвідала кінопоказ фільму "8 подруг Оушена", де зірка виконала одну із ролей.



Ріанна, 2018 рік / Фото з інстаграму співачки

Зміїний стиль, як ніколи підкреслив характер гарячої Ріанни, яка доповнила образ відповідним капелюшком і коштовними прикрасами.



Ріанна, 2018 рік / Фото з інстаграму співачки

Яскрава рожева сукня з такими ж підборами, легкий вечірній макіяж – співачка відвідала у Нью-Йорку запуск її брендової косметики.



Ріанна, 2018 рік / Фото з інстаграму співачки

Сукня леопардового принту одразу привертає до себе увагу. Стандартно образ доповнений прикрасами та високими підборами.



Ріанна, 2019 рік / Фото з інстаграму співачки

Не сукнями єдиними. Артистка показує на своїй сторінці в інстаграмі одяг власного бренду: жакет, комбінезон, кепка, сумочка гармонійно поєднались в одному стильному образі.



Ріанна, 2019 рік / Фото з інстаграму співачки

Відкрита світло-бірюзова сукня додала образу Ріанни вимушену родзинку. Так зірка прийшла на шоу власної колекції білизни Savage & Fenty.



Ріанна, 2019 рік / Фото з інстаграму співачки

Дівчина у досить таки неординарній сукні позує у своєму інстаграмі. Чорний образ з об'ємним жабо став несподіваним рішенням у гардеробі зірки.



Ріанна, 2020 рік / Фото з інстаграму співачки

Чорні окуляри, червоний головний убір і нюдового відтінку подовжена сорочка – ще один взірець одягу бренду Ріанни.



Ріанна, 2020 рік / Фото з інстаграму співачки

Зваблива коротка сукня в сіточку світлого кольору, багато дорогих прикрас та незвичні босоніжки – знаменитість відвідала #BUTTADROP.



Ріанна, 2021 рік / Фото з інстаграму співачки

Як завжди дивовижна: об’ємна чорна сукня, головний убір, дорогі прикраси. Так співачка торік відвідала Met Gala.



Ріанна, 2021 рік / Фото з інстаграму співачки

Автор: Марта Гнат