Украинская стилистка, ведущая свой блог в инстаграмме, решила рассмотреть основные ошибки, которые могут легко "убить" даже самый стильный образ.

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Чтобы в будущем избежать грубых ошибок в стилизации вещей и выглядеть безупречно, следует избегать 9 самых распространенных ошибок в ваших образах.

Забудьте о голых лодыжках зимой. Чтобы не выглядеть глупо с укороченной обувью – наденьте белые носки.



Грубые ошибки, которые могут испортить образ / Фото с Instagram @stylist.inna

Никогда не выбирайте на зиму куций верхнюю одежду. Он не только сковывает ваши движения, но и не дает возможности одеть объемный свитер или жакет. Ваша верхняя одежда всегда должна быть достаточно свободной.



Грубые ошибки, которые могут испортить образ / Фото с Instagram @stylist.inna

Не одевайте плотные колготки с легкими тканями. Чем тоньше ваша одежда, тем тоньше должны быть колготы. Плотные колготы можете сочетать с трикотажными платьями, а вот с тонкими материалами выбирайте просвечивающиеся тоненькие колготки.



Грубые ошибки, которые могут испортить образ / Фото с Instagram @stylist.inna

Обжатые элементы спортивного стиля в паре со штанами скинные, точно не подарят вам стильный вид. Спортивная одежда должна быть достаточно объемной, и хотя бы на два размера больше.



Грубые ошибки, которые могут испортить образ / Фото с Instagram @stylist.inna

Телесные колготки в ваших образах не должны быть затемненными, светлыми или блестящими. Ваши колготки должны быть одного цвета с вашей кожей.

Грубые ошибки, которые могут испортить образ / Фото с Instagram @stylist.inna

Слишком тонкий и обжатый трикотаж может исказить ваш образ. Выбирайте трикотажные обжатые вещи, которые выполняют функцию втягивания.



Грубые ошибки, которые могут испортить образ / Фото с Instagram @stylist.inna

Узкая полоска ноги между обувью и поясным изделием – не слишком удачная стилизация. Сделайте большее расстояние или пусть ваша обувь прячется.



Грубые ошибки, которые могут испортить образ / Фото с Instagram @stylist.inna

Джинсы скинные с обтягивающим верхом не подарят вам стильного образа. Если у вас обтягивающий низ, то верх должен быть объемным и наоборот.



Грубые ошибки, которые могут испортить образ / Фото с Instagram @stylist.inna

Помните, что неправильное наслоение может сыграть злую шутку. Каждый последующий слой должен быть плотнее предыдущего.



Грубые ошибки, которые могут испортить образ / Фото с Instagram @stylist.inna