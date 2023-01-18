Нам всегда кажется, что для того, чтобы выглядеть стильно и модно, надо иметь много денег, пишет 24 канал. Однако это мнение стереотипно, поскольку для того, чтобы иметь дорогой вид, не обязательно тратить на одежду большие средства. Достаточно иметь вкус в одежде и делать ставку на правильные вещи.
Читайте также Вельветовые штаны – тренд 2023 года: стильные примеры
Добавив несколько этих вещей к своему гардеробу, вы не только активно будете применять их к зимним аутфитам, но и будете выглядеть опрятно и дорого.
- Базовый свитер
В вашем гардеробе обязательно должен быть хотя бы один, но действительно дорогой свитер из качественной ткани. Он прослужит вам длительный период, а также будет удачным дополнением к любому низу: джинсам, штанам из экокожи или элегантным палаццо.
Стильные вещи, которые позволят дорого выглядеть / Фото из Pinterest
- Трикотажное платье
Платья из тонких тканей оставьте до первых теплых дней, а теперь сделайте ставку на трикотажные изделия длины меди, особенно популярные зимой. Можете выбирать модель с горловиной или без. Оба варианта сейчас актуальны.
Стильные вещи, которые позволят дорого выглядеть / Фото из Pinterest
- Дубленка
В этом сезоне дубленка-автор чрезвычайно популярна, так что если в вашем гардеробе есть эта стильная верхняя одежда, то вы автоматически сможете себе обеспечить немалое количество стильных аутфитов.
Стильные вещи, которые позволят дорого выглядеть / Фото из Pinterest
- Пуховик
Позаботьтесь этой зимой об одном качественном пуховике, который вы сможете сочетать с разной обувью – с дутиками, уггами или сапогами на каблуке. От пуховиков ниже колена лучше отказаться. Пока такие модели не пользуются особой популярностью.
Стильные вещи, которые позволят дорого выглядеть / Фото из Pinterest
- Обувь
И хотя все знают о самой популярной обуви зимы, не забывайте, что в вашем гардеробе должна быть классическая пара челси. Они достаточно комфортны, удобны и теплы. Эта обувь станет незаменимой для стилизации платьев и юбок в холодное время года.
Стильные вещи, которые позволят дорого выглядеть / Фото из Pinterest
- Монохромность
Одна цветовая гамма в вашем образе автоматически придаст ему дороговизны. Делайте ставку на классический черный, кремовый, бежевый или белый цвет.
Стильные вещи, которые позволят дорого выглядеть / Фото из Pinterest
- Меховая панама
Не забывайте о трендовых аксессуарах, которые придадут вашему образу правильных акцентов. В этом сезоне меховая панама незаметно вытеснила из головных уборов балаклаву и капор.
Стильные вещи, которые позволят дорого выглядеть / Фото из Pinterest