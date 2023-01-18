Нам завжди здається, що для того, щоб виглядати стильно і модно треба мати багато грошей, пише 24 канал. Однак ця думка є стереотипною, оскільки для того, аби мати дорогий вигляд, не обов’язково витрачати на одяг великі кошти. Достатньо лише мати смак в одязі та робити ставку на правильні речі.

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Додавши кілька цих речей до свого гардеробу, ви не лише активно будете застосовувати їх до зимових аутфітів, але й матимете охайний та дорогий вигляд.

Базовий светр

У вашому гардеробі обов’язково повинен бути хоча б один, але дійсно дорогий светр з якісної тканини. Він прослужить вам тривалий період, а також буде вдалим доповненням до будь-якого низу: джинсів, штанів з екошкіри чи елегантних палаццо.



Стильні речі, які дозволять дорого виглядати / Фото з Pinterest

Трикотажна сукня

Сукні з тонких тканин залиште до перших теплих днів, а зараз зробіть ставку на трикотажні вироби довжини міді, які особливо популярні взимку. Можете обирати модель з горловиною чи без. Обидва варіанти зараз актуальні.



Стильні речі, які дозволять дорого виглядати / Фото з Pinterest

Дублянка

Цього сезону дублянка-авівтор надзвичайно популярна, тож якщо у вашому гардеробі є цей стильний верхній одяг, то ви автоматично зможете собі забезпечити чималу кількість стильних аутфітів.



Стильні речі, які дозволять дорого виглядати / Фото з Pinterest

Пуховик

Подбайте цієї зими про один якісний пуховик, який ви зможете поєднувати з різним взуттям – із дутиками, уггами чи чоботами на підборах. Від пуховиків нижче коліна краще відмовитися. Наразі такі моделі не користуються особливою популярністю.



Стильні речі, які дозволять дорого виглядати / Фото з Pinterest

Взуття

І хоч всі знають про найпопулярніше взуття зими – угги, не забувайте, що у вашому гардеробі має бути класична пара челсі. Вони також є досить комфортними, зручними і теплими. Це взуття стане незамінним для стилізації суконь та спідниць в холодну пору року.



Стильні речі, які дозволять дорого виглядати / Фото з Pinterest

Монохромність

Одна гама кольору у вашому образі автоматично додасть йому дороговизни. Робіть ставку на класичний чорний, кремовий, бежевий чи білий колір.



Стильні речі, які дозволять дорого виглядати / Фото з Pinterest

Хутряна панама

Не забувайте про трендові аксесуари, які додадуть вашому образу правильних акцентів. Цього сезону хутряна панама непомітно витіснила з головних уборів балаклаву та капор.



Стильні речі, які дозволять дорого виглядати / Фото з Pinterest