Лучшие туфли весны – металлизированные: выбираем стильные варианты

Оттенок металлик только начинает набирать обороты. Этот эффектный цвет мы раньше видели на пуховиках и платьях, а теперь с эффектом металлика в тренде будет обувь.

Нам предстоит свежая обувная тенденция, которая уже есть в гардеробах многих модниц. Недавно модный образ показала Кэти Голмс. Актриса надела широкие брюки в бельевом стиле, которые соединила с металлизированной обувью.

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Оттенки металлика появились в коллекциях мировых брендов на сезон весна-лето 2023 года (Prada, Bottega Veneta, Marni, Miu Miu и другие). Следует отметить, что такие особые туфли придадут шику любому образу. Кроме того, как показывает Кэти Голмс, они подойдут для дневного или вечернего выхода.

Туфли и босоножки в золотом, бронзовом, платиновом или серебряном цвете способны завершить ваши праздничные и обычные выходы. Дополняйте ими выходы в базовой футболке с джинсами, брюки, коктейльные платья или лаконичные платья в бельевом стиле.

Немецкая инфлюэнсерша Леони Ганне надела знаменитые босоножки от Loewe с большими серебристыми бантами. Блондинка решила создать образ в одном цвете, поэтому надела серое платье и массивные серьги.

Кроме того, фешиониста показала, как можно легко туфлями дополнить образ, состоящий из черных джинсов и розового свитера.

От босоножек с массивными бантами не отказалась модница Перниль Тейсбек, дополнившая ими обычный базовый образ, состоявший из свитера и джинсов.

Французская модница Жюли Феррери дополнила серебристыми платьями фисташковый образ, состоявший из свитера и модных вельветовых брюк.

Бренд Prada показывает, как создать монохромный образ благодаря платьям и босоножкам из золотистого оттенка.