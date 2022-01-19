Самые модные фасоны джинсов, которые стоит купить в 2022 году
Источник:Elle girl
Wide leg, Low rise, Mom jeans, Flared jeans, Straight leg jeans – самые трендовые джинсы года. Если из этого перечня вам трудно что-нибудь понять – не пугайтесь. Ниже расскажем вам, как отличить эти фасоны и выбрать лучший вариант.
В магазинах начались скидки на множество товаров, поэтому у вас есть шанс выхватить стильную вещь, которая станет вам актуальной в 2022 году, по довольно хорошей цене. Как разобраться в огромном разнообразии денимовых штанов – рассказываем дальше.
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Wide leg – джинсы с широкими прямыми штанинами
Такие джинсы – отличная альтернатива базовым mom-джинсам или обычным бойфрендам. Этот фасон не только вытянет силуэт, но и скроет недостатки фигуры.
Актуальные джинсы на 2022 год / Фото из Elle girl
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Low rise – джинсы с низкой посадкой
Тренд на вещи из нулевых стремительно возвращается. Модницы со всего мира уже активно примеряют на себе вещи, которые являлись нашими фаворитами в 2000-х годах.
Актуальные джинсы на 2022 год / Фото из Elle girl
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Mom jeans – джинсы свободного кроя
Это самая универсальная модель джинсов, о которых знают все. Эта базовая модель идеально дополняет зимние свитера и весенние блейзеры, сочетается и с кроссовками, и с туфлями на каблуке.
Актуальные джинсы на 2022 год / Фото из Elle girl
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Flared jeans – расклешенные джинсы
Джинсы клеш – любимый фасон дизайнера Виктории Бекхэм. Примерить в этом году их могут все, кто любит винтаж, или хочет разбавить свои аутфиты.
Актуальные джинсы на 2022 год / Фото из Elle girl
- Straight leg jeans – джинсы прямого кроя
Этот вид джинсов – один из самых практичных элементов базового гардероба. Классика, которую можно надеть куда угодно, обеспечивая максимальный комфорт.
Актуальные джинсы на 2022 год / Фото из Elle girl