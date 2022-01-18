На обложке глянца потомок знаменитых родителей позировал в черной прозрачной рубашке из кружева и черных брюках. Его образ дополнили белые высокие носки, заправленные в брюки, и кремовые туфли. Брутальности юноше добавили усы. Он также примерил черную джинсовую жилетку на голое тело.

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Вся одежда, которую примерил Ромео – от бренда Saint Laurent. В сети пишут, что маркетологи уже придирчиво присматриваются к юноше, поэтому, вероятно, совсем скоро парень станет амбассадором Модного дома.



Ромео Бекхэм позирует для обложки глянца / Фото из инстаграма



Ромео Бекхэм позирует для обложки глянца / Фото из инстаграма

Смотрите всю фотосессию Ромео Бекхэма для корейского GQ

Ромео уже не впервые покоряет модный мир. Ранее он снялся для обложки итальянского издания Vogue. Парень позировал в разной дизайнерской одежде.

Еще в детстве Ромео вошел в список самых стильных британцев и с тех пор не теряет своего статуса. В 11-летнем возрасте он дебютировал в модельной индустрии, снявшись в рекламном ролике бренда Burberry. Недавно парень подписал контракт о долгосрочном сотрудничестве со спортивной маркой PUMA.

Но стоит отметить, что съемки в модных глянцах – это скорее хобби парня или же предложения от главных редакторов. На самом деле Ромео решил пойти по отцовскому пути и стать футболистом. Сейчас на хороших позициях он держится в команде Форт-Лодердейл.