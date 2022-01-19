У магазинах розпочалися знижки на чимало товарів, тож ви маєте шанс вихопити стильну річ, яка стане вам актуальною у 2022 році, за досить гарною ціною. Як розібратися у величезному різноманітті денімових штанів – розповідаємо далі.

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Wide leg – джинси з широкими прямими штанами

Такі джинси – чудова альтернатива базовим mom-джинсам чи звичайним бойфрендам. Цей фасон не лише подовжать силует, але й приховають недоліки фігури.



Актуальні джинси на 2022 рік / Фото з Elle girl

Low rise – джинси з низькою посадкою

Тренд на речі з нульових стрімко повертається. Модниці зі всього світу вже активно приміряють на собі речі, які були нашими фаворитами у 2000-х роках.



Актуальні джинси на 2022 рік / Фото з Elle girl

Mom jeans – джинси вільного крою

Це найуніверсальніша модель джинсів, про які знають всі. Ця базова модель ідеально довершує зимові светри та весняні блейзери, поєднується і з кросівками, і з туфлями на підборах.



Актуальні джинси на 2022 рік / Фото з Elle girl

Flared jeans – розкльошені джинси

Джинси кльош – улюблений фасон дизайнерки Вікторії Бекхем. Приміряти цього року їх можуть всі хто любить вінтаж, або хочуть розбавити свої аутфіти.



Актуальні джинси на 2022 рік / Фото з Elle girl

Straight leg jeans – джинси прямого крою

Цей вид джинсів - один із найпрактичніших елементів базового гардероба. Класика, яку можна надіти куди завгодно, забезпечуючи при цьому максимальний комфорт.



Актуальні джинси на 2022 рік / Фото з Elle girl