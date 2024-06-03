В этом году бренды предложили ретростиль в современной интерпретации, заниженную посадку, оборки, воланы, рюши и асимметричные линии подола. Если хотите для себя что-то интересное – выбирайте юбки Rah-Rah.

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Юбка Rah-Rah – тренд лета

Такая юбка отсылается к силуэтам образов музыкальных фанатов фестивалей в 90-х и нулевых годах. Сочетаются эти юбки с туфлями-лодочками и босоножками.

Выбирайте на лето многослойные юбки из легких кремовых и темных тканей в сочетании с любым верхом и трендовой обувью – балетками в сетку, Мэри Джейн или мюлями.

Для офисного дресс-кода сочетайте юбку с поло, а вот для вечерних выходов можно примерить бра и добавить эффектную обувь на каблуках. В общем такие юбки очень хорошо вписываются в летнюю эстетику, поэтому станут хорошей альтернативой базовым джинсовым юбкам или любым другим фасонам.



Модные юбки лета 2024 / Фото Vogue



Актуальные юбки лета 2024 / Фото Vogue



Трендовые юбки лета 2024 / Фото Vogue

С юбками можно создавать бесчисленное количество интерпретаций. Учитывая нынешнюю склонность к минимализму, вам надо всего лишь совместить юбку с воланами со сдержанным и базовым верхом. Тот факт, что юбку Rah-Rah можно носить со всем делает ее выигрышным вариантом на летнее время, а вот осенью ее можно будет охотно совместить с сапогами.