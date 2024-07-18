Какие цвета лучше всего подходят к джинсам: эффектная подборка

Кажется, что к джинсам подходят все цвета. Это безусловно так, впрочем есть определенные оттенки, которые лучше всего смотрятся в паре с голубыми или синими джинсами.

Fashion 24 просмотрел лучшие публикации стильных модниц и выбрал несколько образов, которые вы можете повторить по собственному желанию. Присмотритесь к интересным цветам и попробуйте их также совместить в своем аутфите.

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Красный

Этот цвет в этом сезоне является очень популярным. И независимо от трендов, он относится к базовой основе, поэтому прекрасно сочетается с голубыми джинсами.

Голубой

Монохромный наряд довольно красиво выглядит, поэтому сочетание верха и низа в голубом цвете будет выглядеть стильно и модно.

Белый

Все оттенки белого прекрасно стилизуются в летних образах в паре с голубыми джинсами. Для лучшего эффекта добавляйте белую сумку или очки с белой оправой.

Черный

Сочетайте голубой цвет джинсов в паре с черной майкой, футболкой или рубашкой. Эффектным дополнением станут босоножки или слингбэки вместе с черной сумкой.

Нежно-желтый

Оттенок топленого сливочного масла в этом сезоне в тренде. Сочетайте футболку или блузу оверсайз вместе с голубыми джинсами и завершайте look золотистыми украшениями.

И не забывайте, что к джинсам подходят любые цвета – от базовых до нюдовых или ярких. Мы лишь собрали для вас самые актуальные сочетания, которые вы можете повторить на себе.