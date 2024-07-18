Fashion 24 переглянув найкращі публікації стильних модниць та обрав кілька образів, які ви можете повторити за власним бажанням. Придивіться до цікавих кольорів та спробуйте їх також поєднати у своєму аутфіті.
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Червоний
Цей колір цього сезону є дуже популярним. Та незалежно від трендів, він належить до базової основи, тож чудово поєднається з блакитними джинсами.
Блакитний
Монохромне вбрання доволі красиво виглядає, тож поєднання верху та низу в блакитному кольорі виглядатиме стильно та модно.
Білий
Усі відтінки білого чудово стилізуються в літніх образах в парі з блакитними джинсами. Для кращого ефекту додавайте білу сумку чи окуляри з білою оправою.
Чорний
Поєднуйте блакитний колір джинсів в парі з чорною майкою, футболкою чи сорочкою. Ефектним доповненням стануть босоніжки чи слінгбеки разом з чорною сумкою.
Ніжно-жовтий
Відтінок топленого вершкового масла цього сезону в тренді. Поєднуйте футболку чи блузу оверсайз разом з блакитними джинсами та довершуйте look золотистими прикрасами.
Та не забувайте, що до джинсів пасують будь-які кольори – від базових до нюдових чи яскравих. Ми лише зібрали для вас найактуальніші поєднання, які ви можете повторити на собі.