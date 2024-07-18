Fashion 24 переглянув найкращі публікації стильних модниць та обрав кілька образів, які ви можете повторити за власним бажанням. Придивіться до цікавих кольорів та спробуйте їх також поєднати у своєму аутфіті.

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Червоний

Цей колір цього сезону є дуже популярним. Та незалежно від трендів, він належить до базової основи, тож чудово поєднається з блакитними джинсами.

Блакитний

Монохромне вбрання доволі красиво виглядає, тож поєднання верху та низу в блакитному кольорі виглядатиме стильно та модно.

Білий

Усі відтінки білого чудово стилізуються в літніх образах в парі з блакитними джинсами. Для кращого ефекту додавайте білу сумку чи окуляри з білою оправою.

Чорний

Поєднуйте блакитний колір джинсів в парі з чорною майкою, футболкою чи сорочкою. Ефектним доповненням стануть босоніжки чи слінгбеки разом з чорною сумкою.

Ніжно-жовтий

Відтінок топленого вершкового масла цього сезону в тренді. Поєднуйте футболку чи блузу оверсайз разом з блакитними джинсами та довершуйте look золотистими прикрасами.

Та не забувайте, що до джинсів пасують будь-які кольори – від базових до нюдових чи яскравих. Ми лише зібрали для вас найактуальніші поєднання, які ви можете повторити на собі.