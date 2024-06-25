Как стильно носить летом жилетку: актуальные образы, которые освежат гардероб

Брючный костюм будет оставаться актуальным в любое время года. Однако модницы начали его распаривать и предлагают другой вариант ношения. В этом сезоне девушки особенно заметно выделили костюмную жилетку и начали стилизовать отдельно от комплекта с различными элементами гардероба.

Благодаря стильным инфлюенсеркам, перед нами появился ряд интересных комбинаций, вещи для которых найдутся в шкафу практически всех девушек. Тенденция на ношение жилеток появилась еще в прошлом году, когда весной вошла в моду эстетика Old Money. И если в прошлом году все носили жилетку с костюмными брюками, то уже теперь девушки сочетают ее с любым низом.

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Как модно носить жилетку

Девушки отошли от стандартных стилизаций и показывают, что жилетка хорошо комбинируется с джинсами, брюками палаццо, юбкой из шелка разных длин, джинсовой юбкой, бермудами или даже велосипедками.

А вот те девушки, которые хотят испытать новые тренды, могут примерить жилетку с брюками капри, создавая комбинации в эстетике нулевых. По обуви – то можете делать ставку на то, в чем вам будет удобнее находиться: балетки, вьетнамки, шлепанцы, босоножки, слингбэки и тому подобное.

Для расслабленных ежедневных образов сочетайте жилетку с джинсами или брюками. И для того, чтобы добавить аутфиту изящества – примерьте юбку длины макси, которая выглядит невероятно роскошно и эффектно.



Эффектные образы с жилеткой / Фото Elle



Модные образы с жилеткой / Фото Elle



Красивые образы с жилеткой / Фото Elle



Модные образы с жилеткой / Фото Elle



Модные образы с жилеткой / Фото Elle



Стильные образы с жилеткой / Фото Elle

Некоторые модницы даже показывают, что жилетку сверху можно дополнять жакетом или одевать под низ базовую белую футболку. Вдохновляйтесь аутфитами инфлюенсерок и выбирайте для себя look, который будет подходить вам больше всего!