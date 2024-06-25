Завдяки стильним інфлюенсеркам, перед нами з’явилася низка цікавих комбінацій, речі для яких знайдуться в шафі практично всіх дівчат. Тенденція на носіння жилеток з’явилася ще минулого року, коли навесні увійшла в моду естетика Old Money. Та якщо минулого року всі носили жилетку з костюмними штанами, то вже тепер дівчата поєднують її з будь-яким низом.

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Як модно носити жилетку

Дівчата відійшли від стандартних стилізацій та показують, що жилетка гарно комбінується з джинсами, штанами палаццо, спідницею з шовку різних довжин, джинсовою спідницею, бермудами чи навіть велосипедками.

А от ті дівчата, які хочуть випробувати нові тренди, можуть приміряти жилетку зі штанами капрі, створюючи комбінації в естетики нульових. Щодо взуття – то тут можете робити ставку на те, в чому вам буде найзручніше перебувати: балетки, в’єтнамки, шльопанці, босоніжки, слінгбеки тощо.

Для розсбалених щоденних образів поєднуйте жилетку з джинсами чи штанами. Та для того, щоб додати аутфіту витонченості – приміряйте спідницю довжини максі, яка виглядає неймовірно розкішно та ефектно.



Ефектні образи з жилеткою / Фото Elle



Модні образи з жилеткою / Фото Elle



Красиві образи з жилеткою / Фото Elle



Модні образи з жилеткою / Фото Elle



Модні образи з жилеткою / Фото Elle



Стильні образи з жилеткою / Фото Elle

Деякі модниці навіть показують, що жилетку зверху можна доповнювати жакетом або ж одягати під низ базову білу футболку. Надихайтеся аутфітами інфлюенсерок та обирайте для себе look, який буде личити вам найбільше!