Платок можно носить по-разному, поскольку в любом случае он будет иметь совершенный и стильный вид. Для того, чтобы вам легче было найти применение косынке, советуем присмотреться к интересным образам инстаграм-модниц.

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Как головной убор

Это один из самых популярных способов ношения платка в летнее время. Он выполнит не только декоративную, но и эстетическую функцию, но и защитит голову от палящего солнца. Надевайте платок подобно косынке или бандане.



Стильные образы с платком на лето / Фото Elle

На шее

Выберите платок из невесомой натуральной ткани и небрежно завяжите вокруг шеи. Он удачно дополнит платье или изящную блузу с расстегнутыми пуговицами.



Интересные образы с платком на лето / Фото Elle

На сумке

Аксессуары на сумках снова становятся модными. Выберите для себя яркий платок с принтом, который удачно выделит образ. Просто завяжите его на ручке сумки.



Стильные образы с платком на лето / Фото Elle

Вплетенный в волосы

Платок также может служить украшением для волос. Вплетите его в косу или обвяжите им хвостик. Также платок можно скрутить и одеть как обруч.



Модные образы с платком на лето / Фото Elle

Как топ

В этом году все чаще девушки надевают платок вместо топа, завязывая на спине. Дополняйте такой топ джинсами, штанами или шортами.



Стильные образы с платком на лето / Фото Elle

Также советуем не забывать о таком трендовом аксессуаре как шляпа. Популярные уборы этим летом включают панамку, ковбойскую шляпу, соломенную шляпу и классическую шляпу. Как и с чем их носить читайте в нашем материале.