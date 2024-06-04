Белая юбка –мастхэв сезона: стилист рассказала о самых популярных фасонах

4 июня 2024, 17:21
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lest_is_best_fashion

Трудно себе представить стильные летние образы без юбки. Каждый сезон дизайнеры представляют немало интересных вариантов. Однако несмотря на все, в летнее время номером один остается самым популярным белый цвет, а вместе с тем в моду входят белые юбки.

Стилистка рассказала, что самым трендовым вариантом считается именно пышная миди-юбка в стиле 50-х годов. Она может быть из хлопка или льна, со складками, сборками или просто A-силуэта или прямой. Здесь уже следует выбирать в соответствии с вашим стилем и особенностями фигуры.

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Белая юбка – тренд лета 2024

Плюс такой юбки очевиден – она поражает диапазоном комбинаторики, а это значит, что вы сможете найти для себя множество вариантов стилизации. Кроме того, ее можно носить не только летом, но и в начале осени.

По словам стилистки, к такой юбке подходят трендовые балетки (в сетку, Мэри Джейн или с бантиками), лоферы, вьетнамки, сандалии и каблуки. Что касается последнего варианта обуви, то выбирайте для себя босоножки, туфли, слингбэки, мюли или даже сапоги из легкого материала, в которых не будет жарко летом.

Юбка – это универсальный элемент гардероба, поэтому с радостью добавляйте в свой список покупок и точно не прогадаете. Сочетать ее можно с рубашками, жилетами, с топами-бандо, с поло, черным верхом, жакетами или бра.


Эффектные образы с белыми юбками / Фото из инстаграма @lest_is_best_fashion


Красивые образы с белыми юбками / Фото из инстаграма @lest_is_best_fashion


Стильные образы с белыми юбками / Фото из инстаграма @lest_is_best_fashion


Красивые образы с белыми юбками / Фото из инстаграма @lest_is_best_fashion


Актуальные образы с белыми юбками / Фото из инстаграма @lest_is_best_fashion


Красивые образы с белыми юбками / Фото из инстаграма @lest_is_best_fashion


Модные образы с белыми юбками / Фото из инстаграма @lest_is_best_fashion


Красивые образы с белыми юбками / Фото из инстаграма @lest_is_best_fashion


Стильные образы с белыми юбками / Фото из инстаграма @lest_is_best_fashion

А еще добавим, что такая юбка имеет довольно праздничный вид, поэтому пригодится вам для образов выходного дня или упростит задачу, когда надо будет выбирать ауфит на день рождения или первое свидание.

Автор: Юлія Турелик