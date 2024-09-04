Бренд Ruslan Baginskiy представил выставку головных уборов в рамках Ukrainian Fashion Week

Украинский бренд Ruslan Baginskiy открыл первое курируемое пространство "Artisanal Journey". Двери для гостей Ukrainian Fashion Week открылись в среду, 4 сентября.

В галерее The Naked Room на улице Рейтарской поклонники бренда смогли окунуться в мир артизанальных техник, которые стали неотъемлемой частью коллекций бренда Ruslan Baginskiy.

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На экспозиции были представлены изделия, которые созданы с использованием традиционных ремесел, специальные шоуписи, скульптурные инсталляции, которые подчеркнули важность ремесла в контексте бренда. Куратором стал сам основатель и главный дизайнер бренда Руслан Багинский.

На выставке львовский главный шляпник продемонстрировал свои последние новинки – сумочки корзинки, соломенные и широкополые шляпы, знаменитые и узнаваемые во всем мире кепи с инициалами RB, а также яркий желтый, серебристый и металлизированный шляпы.



Выставка бренда Ruslan Baginskiy в рамках UFW / Фото сайта 24 Канала



Выставка бренда Ruslan Baginskiy в рамках UFW / Фото сайта 24 Канала



Выставка бренда Ruslan Baginskiy в рамках UFW / Фото сайта 24 Канала



Выставка бренда Ruslan Baginskiy в рамках UFW / Фото сайта 24 Канала



Выставка бренда Ruslan Baginskiy в рамках UFW / Фото сайта 24 Канала



Выставка бренда Ruslan Baginskiy в рамках UFW / Фото сайта 24 Канала

Руслан Багинский известен далеко за пределами Украины. Головные уборы от известного дизайнера носят не только мировые селебретис во время своих выходов. Кепи и шляпы от украинского бренда появились даже в сериале "Эмили в Париже". В разговоре с нашими журналистами Багинский отметил, что дружит со стилистом сериала, поэтому главные в образах актрис, вероятно, мы еще увидим в следующих сериях сериала.

Дизайнер также рассказал, с какими трудностями столкнулся бренд во время войны и о миссии бренда на Ukrainian Fashion Week. По словам Руслана Багинского, тяжелее всего в начале было ментально.

"Со всем остальным мы знаем, как менеджерить, а с ментальными и биполярными моментами, я думаю, ни один человек не может справиться. Поэтому хочется, чтобы мы наконец нашли этот покой и от нас отцепились", – добавил дизайнер.

Он также рассказал, что основная миссия его бренда – это вдохновлять следующее поколение молодых дизайнеров.

На прошлой неделе с друзьями разговаривал и поняли, что с моей молодости было очень много событий, которые вдохновляли, которые показывали видение, как нужно делать. А сейчас за последнее время ничего не происходит и дети не имеют понимания, как нужно развиваться, строить бизнес. Поэтому инспирейшн – это самое важное, что сейчас у нас есть и нужно об этом говорить,

– резюмировал Багинский.

Добавим, что дизайнер из Львова основал свой бренд в 2015 году. За почти 10 лет клиентами украинской марки стали звезды первой величины: Рианна, Бейонсе, Мадонна и многие другие знаменитости. Первые головные уборы дизайнер изготавливал самостоятельно, получив опыт в артизанальных львовских мастерских, в которых сохранились уникальные технологии производства.

Бренд представлен во всем мире, однако дизайнер всегда подчеркивает свое украинское происхождение. Компания производит шляпы в Украине, поддерживает локальное производство, и поэтому каждое изделие бренда гордо отмечено надписью Made in Ukraine.