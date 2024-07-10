Руслан Багинский передал на восстановление "Охматдета" 1 миллион гривен

Известный львовский дизайнер Руслан Багинский, чьи головные уборы носят знаменитые мировые звезды, передал на восстановление детской больницы "Охматдет" 1 миллион гривен.

В понедельник, 8 июля, Россия цинично нанесла рэкетный удар по крупнейшей детской больнице Украины "Охматдету". Целенаправленная атака привела к гибели 2 человек и 32 пострадавших, в частности, детей.

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Руслан Багинский перечислил средства "Охматдету"

Многие известные инфлюенсеры открыли банки на восстановление "Охматдета", а украинские компании переводили значительные суммы на помощь. Дизайнер самых известных в мире шляп также решил сделать свой вклад и перечислил на восстановление больницы 1 миллион гривен.

Российские ракеты попали не только в больницу, но и в веру в безопасность, в наши сердца. Сегодня вывод один: наше единство – единственный метод борьбы с террором. Восстановить веру можем только мы сами, как это сделали врачи, спасательные службы, волонтеры, военные и киевляне, что вместе разбирали завалы,

– написал основатель бренда Ruslan Baginskiy.

Благотворительность Руслана Багинского

В 2020 году дизайнер передал один миллион гривен в Клиническую больницу скорой медицинской помощи города Львова и Коломыйскую центральную районную больницу. Средства выделили на необходимое медицинское оборудование, которое помогает в борьбе с коронавирусом.

Отметим, что Руслан Багинский уже не впервые жертвует деньги. В первый день войны, 24 февраля, основатель бренда Ruslan Baginskiy перечислил на нужды украинской армии 1,5 миллиона гривен.

Весной 2022 года бренд Ruslan Baginskiy запустил патриотический дроп бейсболок в желтом и голубом цвете. Всего за неделю кепки из патриотического дропа приобрели на сумму 1 356 967 гривен. Всю сумму дизайнер передал в фонд Сергея Притулы.