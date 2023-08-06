6 стильных образов на лето с полосатой рубашкой: модные наряды показывают инфлюэнсеры

Этим летом к модной белой и голубой рубашке еще прибавилась полосатая. И хотя длительный период об этой рубашке мы забыли, можно смело считать, что она принадлежит к базовому гардеробу.

Даже несмотря на то, что лето подходит к концу, рубашку в полоску можно носить даже осенью. Также с полосатой рубашкой достаточно легко работать. С такой рубашкой можно придумывать образы на каждый день, отдых или пляж.

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Рубашка + джинсы

Сочетание рубашки с джинсами – это база, которую можно разнообразить благодаря аксессуарам. Добавьте к образу сумку, пояс и солнцезащитные очки.



Стильные образы с рубашкой в полоску / Фото с Elle

Деловой образ с жакетом

Если хотите создать деловой образ, надевайте рубашку и совмещайте ее с жакетом и белоснежными брюками свободного кроя.



Стильные образы с рубашкой в полоску / Фото с Elle

С юбкой макси

Юбка макси отлично сочетается с полосатой рубашкой. Дополняйте такие образы балетками, кроссовками или сандалями и выбирайте разнообразные сумки – от сумок рафий до классики в черном цвете.



Стильные образы с рубашкой в полоску / Фото с Elle

С юбкой мини

Коротенькая юбочка и рубашка в полоску обеспечат вам праздничное настроение. Для более эффектного образа – наденьте босоножки на каблуке.



Стильные образы с рубашкой в полоску / Фото с Elle

Верхний слой

Рубашка может быть отличным элементом гардероба для создания многослойного образа.



Стильные образы с рубашкой в полоску / Фото с Elle

Соло

Надевайте полосатую рубашку под купальник. Пляжный образ дополняйте вьетнамками и соломенной сумкой.



Стильные образы с рубашкой в полоску / Фото с Elle