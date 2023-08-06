Навіть попри те, що літо добігає до кінця, сорочку в смужку можна носити навіть восени. Також зі смугастою сорочкою досить легко працювати. З такою сорочкою можна вигадувати образи на кожен день, відпочинок чи пляж.

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Сорочка + джинси

Поєднання сорочки з джинсами – це база, яку можна урізноманітнити завдяки аксесуарам. Додайте до свого образу сумку, пояс та сонцезахисні окуляри.



Стильні образи з сорочкою у смужку / Фото з Elle

Діловий образ з жакетом

Якщо хочете створити діловий образ, одягайте сорочку та поєднуйте її з жакетом та білосніжними штанами вільного крою.



Стильні образи з сорочкою у смужку / Фото з Elle

Зі спідницею максі

Спідниця максі чудово поєднується зі смугастою сорочкою. Доповнюйте такі образи балетками, кросівками чи сандалями та обирайте різноманітні сумки – від сумок рафій до класики в чорному кольорі.



Стильні образи з сорочкою у смужку / Фото з Elle

Зі спідницею міні

Коротенька спідничка та сорочка в смужку забезпечать вам святковий настрій. Для ефектнішого образу – одягніть босоніжки на підборах.



Стильні образи з сорочкою у смужку / Фото з Elle

Верхній шар

Сорочка може бути чудовим елементом гардероба для створення багатошарового образу.



Стильні образи з сорочкою у смужку / Фото з Elle

Соло

Одягайте смугасту сорочку під купальник. Пляжний образ доповнюйте в’єтнамками та солом’яною сумкою.



Стильні образи з сорочкою у смужку / Фото з Elle