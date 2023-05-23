Будущий фильм "Барби" с Марго Робби задал тренд на все розовое, пишет 24 Канал. Наблюдая за образами модных инфлюэнсеров можно считать, что в тренде barbiecore – мода на все розовое, как у культовой куклы-блондинки.

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В нулевых розовый гардероб ассоциировался с нарядами Пэрис Гилтон и образами Риз Уизерспун из фильма "Блондинка в законе", теперь розовый цвет становится настоящим хитом сезона с отсылкой к фильму "Барби".

В инстаграмм-пространстве можно найти настоящий розовый рай из вещей: куртки, футболки, платья, обувь, сумки и даже аксессуары в оттенках розового. Вы можете сделать ставку на нежные и романтические оттенки, которые удачно впишутся с пастельными цветами.

Любопытно знать. В первый раз розовый цвет появился в 1937 году. Его придумала итальянская модельер Эльза Скиапарелли. Ее ярко-розовый оттенок был шокирующей новинкой в то время.

Предлагаем вам обратить внимание на свободные рубашки оверсайз в розовом цвете, летние костюмы, платья и сумки. Именно эти вещи чаще всего используют в своих образах инстаграмм-инфлюэнсеры.

Особого внимания также заслуживают аксессуары. К примеру, дизайнер Руслан Багинский выпустил бейсболку в розовом цвете, которая идеально завершит ваши летние образы. Также модными остаются розовые панамки или косынки.

Ну и не забывайте о купальниках в ярко-розовых или нежных оттенках, которые идеально впишутся в летние образы.